Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı gitmek istiyor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer döneminin yıldızlarından Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa Kulüplerinin ilgilendiği Yusuf Yazıcı için kritik bir açıklama yaptı.
Ahmet Ağaoğlu, ""Hiçbir şekilde Yusuf'u gönderme taraftarı değiliz. Yusuf'un kafasında Avrupa var, bir sene daha bekle dedim ancak gitmek istediğini ısrarla söyledi. Sadece Lille'den teklif geldi fakat bu teklif beklentimizi karşılamadı. Transfer şu anda askıda" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (6)
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Gitmek istiyorsa yallah tazikCevap Yaz Yayından Kaldır
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YA APDÜLÜ YA YUSUFU 3 BÜYÜKLERE KAKALAYACAK AKLINCA BUNLAR SIRADAN TOPCU PARA ETMEZ BUNLAR 3 BÜYÜK ESKISI GIBI PARA HARCAMIYOR ARTIKCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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kendini ne sanıyor bu yusufır hergelesi. Avrupa ligleri türk ligine benzemez goçummmmmCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Aynen Türk ligine benzemez değeri en az 40 milyon euro olur2 2 Yayından Kaldır
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KIMSE ALMAZ BUNU SISIRIP DURMAYINCevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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