Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı gitmek istiyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa Kulüplerinin ilgilendiği Yusuf Yazıcı için kritik bir açıklama yaptı.

Ahmet Ağaoğlu, ""Hiçbir şekilde Yusuf'u gönderme taraftarı değiliz. Yusuf'un kafasında Avrupa var, bir sene daha bekle dedim ancak gitmek istediğini ısrarla söyledi. Sadece Lille'den teklif geldi fakat bu teklif beklentimizi karşılamadı. Transfer şu anda askıda" ifadelerini kullandı.