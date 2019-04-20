Ahmet Ağaoğlu: Nwakaeme Primi Hak Etti

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, 19 gole katkıda bulunan Nwakaeme'nin aldığı parayı hak ettiğini belirterek, "Nwakaeme de bu gün sanırım 19 gole katkıda bulundu. Primi hak etti, helal olsun. Öz güveni çok yüksek bir futbolcu kendinden çok emin zaten, anlaşma yaparken o maddeyi oraya koydurdu. 4'üncülük perçinlendi gibi bir şey. Bugün pekiyi bir futbol sergileyemememize rağmen takımın ortaya koyduğu performanstan biz yönetim olarak, taraftarlar da mutludurlar. İlk dakikalarda yakaladığımız pozisyonları gole çevirseydik belki biraz daha farklı olurdu" diye konuştu.

"UEFA'NIN VERECEĞİ KARARI BEKLİYORUZ"

Avrupa kupalarına katılmadan önce göz ardı etmemeleri gereken bir durumun söz konusu olduğunu belirten Ağaoğlu, "UEFA önümüzdeki hafta içerisinde Fenerbahçe ve bizimle alakalı bir karar alacak. Umarım aleyhimize bir karar çıkmaz. 3'üncülük olabilir, Beşiktaş'la aramızda üç puan var. 3'üncü olmak istiyorsan 3'üncüyü de yenmek zorundasın. Beşiktaş'ın olası bir puan kaybı ve buradaki maçta galip gelmemiz gerekiyor. 2'ncilik de mümkün matematiksel olarak, olmaması için bir neden yok. Realist olmak gerekirse 3'üncülük daha yakın gözüküyor. 4'üncülük garanti gibi, 6-7 aydır izlediğimiz oyuncular var, bunların içerisinde yabancı futbolcular var. Türkiye'de izlediğimiz oyuncular var, kadroya direkt katkı sağlayacak oyuncularımız var. Bunların hepsi sezon bittikten sonra şekillenecek. Yabancı transfer yapıp kulübede bekletmek gibi bir planımız yok. Kadroyu önümüzdeki sezon biraz daha genişleteceğiz. Yönetime geldiğimiz zaman söylediğimiz Trabzonspor'un şu anda temelleri atılıyor" ifadelerini kullandı.

"SEZON BAŞINA BAKTIĞIMIZDA OLDUKÇA İYİ DURUMDAYIZ"

Ağaoğlu sezon başına göre oldukça iyi bir durumda olduklarını belirterek, "Sezonun başın baktığımızda oldukça iyi bir noktadayız. Bilinen sıkıntılar vardı, bir de bilinmeyen sıkıntılar vardı. Bazı sıkıntıları da avantaj olarak görenler vardı. Çünkü neyin ne olduğunun farkında değillerdi. Sadece ekonomik disiplinin bozulması değil, ekonomik disiplin bozuktu, mali disiplin bozuktu, sportif disiplin bozuktu tabi ki her şeyin ötesinde takım içerisinde birlik ve beraberliğin sağlanması çok önemliydi. Ligin ilk 6-7 haftasında yaşadık fakat alınan radikal kararlar ve kadrodaki değişikliklerle birlikte bir takım ruhu ortaya çıktı. Hocamız bu noktada çok zorlandı, herkes fedakarlık yaptı. Yanlışları tekrarlamayınca sonuçlar olumlu oluyor. Sakın kimse 4'üncülüğü ve 3'üncülüğü Trabzonspor gibi bir takım için başarı olarak değerlendirmesin. Başarısızlığın bir tık üzerindeyiz. Başarı olarak da algılanmamalı. Uygulamaya çalıştığımız bir sistem ve program var. Ligin ilk yarısındaki maç, dönüm noktası ve bazı radikal kararlar almamız gereken bir maçtı. O maçı bir anlamda dönüm noktası olarak adlandırmak yanlış olmaz" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE MAÇININ DİĞER MAÇLARDAN BİR FARKI YOK"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçının diğer maçlardan farklı olmadığını ifade ederek, "Fenerbahçe maçı ile alakalı olarak, Yeni Malatyaspor maçı ne ise, deplasmanda oynayacağımız Konyaspor maçı ne ise hiçbir maçı biz diğerinden ayırt etmiyoruz. Rakip kim olursa olsun saygı duyuyoruz. Sadece futbolumuzu ve oyunumuzu oynamaya özen gösteriyoruz. Fair Play sıralamasında yanılmıyorsam 2'inci sıradayız. Bugüne kadar tek bir kırmızı kartımız dahi yok, sıkıntılı maçlarda, hakem kararlarının etki ettiği maçlarda dahi oyuncularımız hiçbir zaman işin disiplinini bozmadılar. Bunlar görmeyi arzu ettiğimiz Trabzonspor görüntüleri, Fenerbahçe maçını Malatyaspor maçından ayırmamak lazım. Bu bir futbol müsabakası, biz bugüne kadar kimseyle uğraşmadık, çizgimizi de bozmadık. Sakın kimse abartmasın, ilk yarı buradaki maç nasıl oynandıysa, Ülker Stadın'da da aynı şekilde oynanacak. Gideceğiz, oynayacağız ve geleceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA