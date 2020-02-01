: Ahmet Ağaoğlu'nun, basın mensuplarına açıklama yaptığı sıradaki görüntüsü dikkat çekti

01.02.2020 23:30 | Son Güncelleme: 02.02.2020 00:03

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulunurken kameralara yansıyan diyalog dikkat çekti.

Ahmet Ağaoğlu'nun, gazetecilere açıklamalarda bulunmaya başladığı andan itibaren sadece Trabzon yerel basınından bir muhabirinin sorularını yanıtlaması ve kameralara yan bir şekilde durması dikkatleri çekti.

"PROFİLDEN DE GÜZEL FOTOĞRAF VERİYORUM"

Bir gazetecinin "Başkanım kameralara bakabilir misiniz?" şeklindeki ricasına gülerek "Kameralar yandan çeksin, problem değil. Sağ taraftan da, profilden de güzel fotoğraf veriyorum" ifadelerini kullandı ve basın mensupları arasında gülüşmeler yaşandı.

Bir başka gazetecinin, bir kere daha "Kameralara bakar mısınız?" ricası üzerine Ağaoğlu, "Hala kamera diyor. Almıyor mu oradan kamera beni?" şeklinde yanıt verdi ve açıklamalarına devam etti.

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