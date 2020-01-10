Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması: Gündemimize hiç gelmedi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması geldi. Ahmet Ağaoğlu, Brezilyalı yıldız Talisca'nın gündemlerine hiç gelmediğini söyledi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN SPORTS'a konuştu ve ismi bir süredir bordo-mavililerle anılan Anderson Talisca hakkında konuştu.
Talisca'nın gündemlerine hiç gelmediğini söyleyen Ağaoğlu, "Hangi amaçla çıktığını bilmediğimiz bir Talisca iddiası var. Ne gündemimize geldi ne de bir görüşme oldu! Net, net, net! Talisca hiç gündemimizde olmadı. Transfer çalışmamız var ama lütfen kimse gözünü yukarıdaki isimlere dikmesin" ifadelerini kullandı.
Haber Videosu: Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması: Gündemimize hiç gelmedi
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Binlerde doları saçma sapan futbolculara menajerlere dökülen paraları gören yok. Talisca 10 futcolcu değerindeirCevap Yaz Yayından Kaldır