: Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması: Gündemimize hiç gelmedi

10.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:41

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN SPORTS'a konuştu ve ismi bir süredir bordo-mavililerle anılan Anderson Talisca hakkında konuştu.

Talisca'nın gündemlerine hiç gelmediğini söyleyen Ağaoğlu, "Hangi amaçla çıktığını bilmediğimiz bir Talisca iddiası var. Ne gündemimize geldi ne de bir görüşme oldu! Net, net, net! Talisca hiç gündemimizde olmadı. Transfer çalışmamız var ama lütfen kimse gözünü yukarıdaki isimlere dikmesin" ifadelerini kullandı.

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