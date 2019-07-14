Ahmet Ağaoğlu ile görüşen Yusuf Yazıcı: Gitmek istiyorum

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Fransa yolcusu. Adı Fransız ekibi Lille ile anılan genç oyuncu, sabah idmanı sonrası Başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. TRT Spor'un haberine göre Yusuf Yazıcı, sabah antrenmanından sonra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na takımdan ayrılarak Lille'e transfer olmak istediğini söyledi.

TEKLİF 15 MİLYON EURO

Bilindiği üzere Fransız ekibi Yusuf için 15 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay teklifinde bulunmuştu.