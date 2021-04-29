Ahmet Ağaoğlu: Bu takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'dır

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Trabzonspor'da bir süredir teknik direktör Abdullah Avcı ile aralarında sorun yaşandığı ileri sürülen başkan Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Ağaoğlu, "Bu takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'dır" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 38'inci haftasında Trabzonspor, dün akşam Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu maç sonundan önemli açıklamalarda bulundu.

"10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA BİRAZ ZORLANDIK"

Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren Ağaoğlu, mücadelenin ortada geçtiğini belirterek, "10 kişi kaldıktan sonra biraz zorlandık ancak oyun içerisinde yapılan değişikliklerin ardından hareketlilik yaşadık ve 1 puanı aldık. Hedeften biraz uzaklaşınca bu tür maçların sıkıntılı geçmesi doğal" şeklinde konuştu.

"ABDULLAH AVCI İLE İSTİKRARI YAKALAYACAĞIZ"

Öte yandan bir süredir teknik direktör Abdullah Avcı ile aralarında sorun olduğu öne sürülen başkan Ağaoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Avcı ile uzun yıllar çalışmak istediklerini söyleyen Ağaoğlu, "Geçtiğimiz hafta içerisinde hoca üzerinden şahsıma yapılan bir takım dedikodular var. Hocayla aramızda sorun olduğuna dair. Şu kadarını söyleyeyim; takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'dır. Hocayla 3 sene anlaştık daha 2 yılı var, inşallah başarılı olur ve daha fazla sözleşme imzalarız. Trabzonspor gibi takımlarda en önemli şey istikrardır. Tüm samimiyetimle söylüyorum, biz Abdullah hocayla bu istikrarı yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZ GİDERİZ HOCA KALIR"

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yapabileceğinin en iyisini yaptığına da vurgu yapan Ağaoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Zaman zaman göze hoş gelmeyen bir futbol olabilir ama Abdullah Hoca istikrarı takım içinde sağlayarak Trabzonspor'u 4'lüğe kadar çıkardı. Bana göre yapabileceğinin en iyisini yaptı. Benim dönemimin bitmesine 8 ay var. Biz gideriz hoca kalır. Bazı insanların ince hesaplarının olması son derece doğal ama benimle yapılacak ince hesapları hoca ve kulüp üzerinden yapmasınlar. Uyarıyorum. Bu hem kulübe hem de hocaya zarar verir."