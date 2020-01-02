Ahmet Ağaoğlu: Badou Ndiaye ile anlaştık, KAP'a bildireceğiz

02.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:12

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Badou Ndiaye'nin transferini açıkladı.

beIN SPORTS canlı yayınında transfer sürecine dair açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Oyuncunun kendisiyle anlaştık, kulübüyle anlaştık. Ndiaye bize kiralık olarak gelecek. Bu transferi cuma günü açıklayacağız ve tüm mali detayları da vereceğiz. Ndiaye'nin satın alma opsiyonu var, bu konuda da bir anlaşma yaptık. Opsiyon bizim tarafımızda" dedi.