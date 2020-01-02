Ahmet Ağaoğlu: Badou Ndiaye ile anlaştık, KAP'a bildireceğiz
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN SPORTS'a önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Badou Ndiaye'nin kendisiyle ve menajeriyle prensipte anlaştık. Kiralık bir anlaşma. Ücreti için açıklama cuma günü KAP'a yapılacak. Bonservisinde opsiyon da olacak" ifadelerini kullandı.
02.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:12
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Badou Ndiaye'nin transferini açıkladı.
beIN SPORTS canlı yayınında transfer sürecine dair açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Oyuncunun kendisiyle anlaştık, kulübüyle anlaştık. Ndiaye bize kiralık olarak gelecek. Bu transferi cuma günü açıklayacağız ve tüm mali detayları da vereceğiz. Ndiaye'nin satın alma opsiyonu var, bu konuda da bir anlaşma yaptık. Opsiyon bizim tarafımızda" dedi.
HABER YORUMLARI