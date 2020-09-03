HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı

Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemeler T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.

03.09.2020 11:39 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:22

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.

ÖDEMELER T.C. KİMLİK NUMARALARINA GÖRE YAPILACAK

Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.

KİM NE ZAMAN ALACAK?

Buna göre, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün, 6-8 olanlara ise yarın ödeme yapılacak. IBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek.

Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Fatma Girik Yıldız Tilbe Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Eddie Newton Lionel Messi Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Transfer
Şu an buradasınız: Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 12:21:56. #1.15#
title