Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemeler T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.

ÖDEMELER T.C. KİMLİK NUMARALARINA GÖRE YAPILACAK

Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.

KİM NE ZAMAN ALACAK?

Buna göre, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün, 6-8 olanlara ise yarın ödeme yapılacak. IBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA