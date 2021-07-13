Agil Mamiyev: "Millionaire Concept" Bakü ve Londra'nın ardından Türkiye'ye geliyor
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Agil Mamiyev: "Millionaire Concept" Bakü ve Londra'nın ardından Türkiye'ye geliyor

Agil Mamiyev: 'Millionaire Concept' Bakü ve Londra'nın ardından Türkiye'ye geliyor
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Dünyanın dört bir yanındaki lüks markalarla iş birliği yapan, prestij ve yüksek statünün sembolü haline gelen "Millionaire Concept Network" Bakü ve Londra'nın ardından Türkiye'ye geliyor. Ünlü iş platformu, global etkinliğini Türkiye'de gerçekleştirecek.

Prestij ve yüksek statünün sembolü haline gelen "Millionaire Concept Network" Bakü ve Londra'nın ardından Türkiye'ye geliyor. Firmayla ilgili konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Agil Mamiyev Millionaire Concept Network Yönetim Kurulu Başkanı Agil Mamiyev, "Dünyanın pek çok etkili yayınları, 'Millionaire Concept Network' platformunu yeni nesil lüks marka pazarlaması olarak adlandırıyor. 'Millionaire Concept' iş platformunun İstanbul'da yapılmasının Türkiye'nin lüks sektörünü ve turizmini de etkileyeceğini, aynı zamanda iş ve yatırım ortamı yaratarak yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekecek. Türkiye'den birçok iş adamları ve önemli isimler bizimle Millionaire Concept'in Türkiye'de gerçekleşmesi ile ilgili iş birliği yapmak istiyor. Kardeş ülkeden büyük dikkatin olması bizi çok onurlandırır" sözlerine yer verdi.

Agil Mamiyev: 'Millionaire Concept' Bakü ve Londra'nın ardından Türkiye'ye geliyor

ETKİNLİK 3 GÜN SÜRECEK

Millionaire Concept Network'ın İcra Kurulu Başkanı Elkhan Hussein ise "Türkiye'de, düzenlenecek etkinlik 3 gün sürecek ve törende kulübün altın, platinum ve üyeleri ödüllendirilecek. Global gecede, kulüp üyeleri dışında, ünlüler, iş ve cemiyet hayatından özel konuklar arasında yer alacak." dedi.

Agil Mamiyev: 'Millionaire Concept' Bakü ve Londra'nın ardından Türkiye'ye geliyor

MİLLİONAİRE CONCEPT NETWORK HAKKINDA

Millionaire Concept sadece girişimciler için başarılı bir iş projesi değil, aynı zamanda prestij ve yüksek statü anlamına da geliyor. Millionaire Concept Network 2019 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Agil Mamiyev tarafindan, Elkhan Hussein ile birlikde kuruldu. Platformun Yönetim Kurulu Başkanı Agil Mamiyev, İcra Kurulu Başkanı ise Elkhan Hussein.

Kısa zaman içinde,Millionaire Concept Türkiye dahil birçok Asya ve Avrupa ülkesinde ofisini açdı. Bu ülkeler arasında Birleşik Krallık, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya , Ukrayna, Lübnan yer alıyor.

Daha fazla bilgi için www.millionaireconcept.co adresini ziyaret etmek mümkün.

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Agil Mamiyev: "Millionaire Concept" Bakü ve Londra'nın ardından Türkiye'ye geliyor - Haberler Ekonomi
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