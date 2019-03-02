Ankaragücü Taraftarını Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 2 Ölü
Afyonkarahisar - Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı. Korkunç kazada 2 kişi can verdi. Ankaragücü, resmi sosyal medya hesabından "YASTAYIZ" paylaşımında bulundu.
Antalyaspor deplasmanından dönerken Ankaragücü taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsü kaza yaptı. 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu belirtilirken Ankaragücü, resmi sosyal medya hesabından "YASTAYIZ" paylaşımında bulundu.
AFYON'DAN ACI HABER GELDİ
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederken Afyon'dan gelen acı haberle yıkıldı. Henüz kazayla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, 2 taraftarın hayatını kaybettiği belirtiliyor.
ANKARAGÜCÜ RESMİ HESABINDAN "YASTAYIZ" PAYLAŞIMI YAPTI
Ankara temsilcisi taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsünün devrilmesi haberinin ardından kulüp resmi Twitter hesabı "Sonu böyle olmamalıydı... Başımız sağ olsun. Yastayız" ifadeleri yer alan bir paylaşım yaptı.