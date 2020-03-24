AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hakaret eden AFAD gönüllüsünü, Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Terim'e sosyal medyadan binlerce destek mesajı gelirken, bazı kişilerde Terim'e hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Hakaret edenlerden birinin AFAD gönüllüsü olduğu ortaya çıkarken AFAD, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"AFAD ailesi olarak bugüne kadar yürüttüğümüz tüm çalışmaları 'insanımız için ülkemizde, insanlık için tüm dünyada' anlayışı ile sürdürdük. Dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin, insan yaşamını ön planda tuttuk. Kurumumuzun etik ilkeleri, her koşulda insan yaşamının önemini ve herkesin eşit yaşama hakkına sahip olması gerektiğini vurgular.

"GÖNÜLLÜLÜK İLKELERİNE AYKIRI HAREKET ETTİ"

Ülke olarak yaşadığımız bu zorlu süreçte, milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecek her türlü anlayış ve yaklaşımın karşısında olduğumuzu önemle ifade ederiz. Bu nedenle, AFAD bünyesinde gönüllü olarak görev yaptığını ifade eden ancak 'gönüllülük' ilkelerine aykırı hareket eden H.A.G. isimli şahıs AFAD Gönüllülük Sistemi'nden çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."