Adriano'nun yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş ile sözleşmesi biten ve Siyah-Beyazlı takımla yolları ayrılan Adriano'nun adı bir süredir F.Bahçe anılıyordu.

Akşam'da yer alan habere göre;34 yaşındaki oyuncunun ise ülkesine dönmek üzere olduğu ortaya çıktı. Adriano'nun menajeri Fabio Santanna, "Transfer görüşmeleri yapıyoruz ve aşama kaydettik. Önümüzdeki birkaç gün içinde resmi imzalar atılabilir. Çok teklif aldık ancak ben Sao Paulo'ya bir söz verdim. Şimdi her şey onlara bağlı" ifadelerini kullandı.