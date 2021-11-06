Adıyaman FK Sakaryaspor: 0-3

ADIYAMAN (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Gurupta mücadele eden Adıyaman FK sahasında Sakaryaspor'a 0-3 mağlup oldu.

Ligde 11. maçına çıkan Adıyaman FK, Atatürk Stadında Sakaryaspor'u ağırladı. Bayram Başkan'ın yönettiği maçta ilk gol maçın 36. dakikasında Sakaryaspor'da Eyüpcan Delibalta'dan geldi. Rakip takımın 0-1 öne geçtiği maçın ilk yarısı 0-1 sona erdi.

Maçın ikinci yarısında da baskın oynayan Sakaryaspor, 70. dakikada Mustafa Tahir Babaoğlu'nun gölüyle durumu 0-2 yaptı. Maçın 73. dakikasında Ozan Sol'un golüyle maçın skoru belirlendi. Ev sahibi takım kendi sahasından 0-3 mağlup ayrıldı.

Ligde sadece 1 galibiyet alan Adıyaman FK'nün 3 puanı bulunuyor. - ADIYAMAN