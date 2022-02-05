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Adıyaman FK İnegölspor: 2-0

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Adıyaman FK İnegölspor: 2-0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi İnegölspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi İnegölspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Enes Kanpara yönetti. Ev sahibi takım Adıyaman FK ve rakip takım İnegölspor ilk yarıda gol bulmak için kıyasıya mücadele etti. Maçta ilk gol ev sahibi takım Adıyamanspor'dan geldi. Maçın 45. Dakikasında Oğuzhan Öztürk İnegölspor'un ağlarını toplu buluşturdu. Maçın ilk yarısı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile son buldu.

İkinci yarıda İnegölspor beraberliği yakalamak için kıyasıya mücadele etse de, Adıyaman FK'nin ikinci golü 73. Dakikada Cengizhan Akgün'ün penaltı vuruşuyla geldi. Karşılıklı atakların yaşandığı maçta Adıyaman FK, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahadan 2-0 galip ayrıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman FK İnegölspor: 2-0

Adıyaman FK İnegölspor: 2-0

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, İnegölspor, Adıyaman, Spor, Haber

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