Adil Rami'nin Fenerbahçe'den kazanacağı ücret ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin anlaşmak için Türkiye'ye getirdiği Adil Rami'nin kısa süre içerisinden sarı lacivertli ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor. Fransız basını, oyuncunun Fenerbahçe'den 2 yıl için kazanacağı ücreti açıkladı.
Dün gece Adil Rami'nin Comolli ile yemek yediği kareler sosyal medyada yer almıştı. Fransız oyuncunun Fenerbahçe'den ne kadar para kazanacağı ve sözleşme detayları ortaya çıktı.
TOPLAM 5 MİLYON EURO KAZANACAK
France Football'un geçtiği bilgiye göre; 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıllık 2 milyon euro kazanacak olan Fransız savunma oyuncusu bonuslarla birlikte toplam 5 milyon euro alacak.
COMOLLI KEFİL OLDU
Damien Comolli'nin bu transferde etkisi olduğu öğrenildi. Rami'nin geçen sezon 4 ayrı sakatlık yaşaması; futboldan çok özel hayatıyla gündeme gelmesi yönetimde soru işaretleri oluşturdu.
Ancak Comolli, yakından takip ettiği Rami'yle ilgili hazırladığı detaylı raporları sundu.