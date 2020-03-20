Adil Rami'nin corona virüsü çaresizliği: Çocuklarımı özledim Spor Arena Dış Haberler | Rusya Premier Lig ekiplerinden Sochi forması giyen Adil Rami, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını hakkında endişelerini anlattı.

Spor Arena Dış Haberler | Rusya Premier Lig ekiplerinden Sochi forması giyen Adil Rami, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını hakkında endişelerini anlattı.

Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya'nın yolunu tutan Fransız futbolcu, şu an ülkesine dönmek istediğini ancak corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler sebebiyle Rusya'dan ayrılamadığını söyledi.

Tecrübeli oyuncuyu ayrıca çocuklarını çok özlediğini ancak seyahat ederek yanlarına gitmekten korktuğunun da altını çizdi.

Adil Rami'nin açıklamaları şu şekilde:

"Lig askıya alındı. Bence bu ara beklenenden daha uzun sürecek. Doktorların uyarılarını dinliyorum ve önlemlerimi aldım. Kalabalıklara girmememiz yönünde uyarıldık. Şu anda Sochi'de karantina yok. Fransa'ya dönmem zor. Sochi ile sözleşmem devam ediyor. 34 yaşındayım. Asla bir yolculuk yapamam. Futbol oynamak için geri dönemeyebileceğimden korkuyorum. Çocuklarımı özlüyorum ama bekleyeceğim. Sabırlı olup neler olacağını göreceğim."