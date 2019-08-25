Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı 33 yaşındaki Fransız stoper Adil Rami, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Fransız stoper Adil Rami, İstanbul'a geldi. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu yarın sağlık kontrollerinden geçecek.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMIŞTI
Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."