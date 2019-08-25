Adil Rami, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

25.08.2019 16:28

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Fransız stoper Adil Rami, İstanbul'a geldi. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu yarın sağlık kontrollerinden geçecek.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."