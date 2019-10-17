Adil Rami, asker selamını eleştiren Fransızlara ağzının payını verdi!

17.10.2019 18:03

Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki oyuncusu Adil Rami, Fenerbahçe'ye imza attığı gün asker selamı Ülker Stadı'nda asker selamı vermişti. Rami'nin bu pozu Instagram'da profil fotoğradı yapması, ülkesi Fransa'da gündem olmuştu. Fransızlar, Rami'yi yerden yere vurmuştu. Tecrübeli oyuncu da bu eleştirilere sosyal medya hesabından çok sert bir yanıt verdi. İşte Rami'nin açıklamaları:

"YAPILANLAR BENİ YORUYOR"

"Herkese merhaba. Bugün Fransız medyasında Instagram profil fotoğrafımla ilgili yapılan yorumlar hakkında konuşmak için ufak bir video hazırladım. Size çok açıkça şunu söylemek istiyorum ki beni bırakın, peşimi bırakın. Beni gerçekten yoruyorsunuz. Bu yaptığınız çılgınlık. Söz konusu fotoğraf, iki aydan daha uzun bir süre önce çekildi. Yani Fenerbahçe'yle sözleşme imzaladığım zaman. Ben de bunu bir buçuk ay evvel profil fotoğrafı yaptım. Dolayısıyla artık yayınladığım bu fotoğraf üzerine artık bir şey yapamam. Nokta. Yapılanlar beni gerçekten yoruyor.

"LÜTFEN BENİ BİRAZ UNUTUN"

Her zaman güler yüzlü ve kibar olmaya çalışıyorum. Ancak bu yaptığınız komik değil. Lütfen medya. Ağzınızı açmadan önce dikkatli olun. Bir şeyleri satmak istiyorsanız kaynaklarınızdan emin olun. Tamam mı? Lütfen beni biraz unutun. Bu, çok iyi olur. Haydi, sizi öpüyorum. Görüşürüz."