Adı İtalyan Kulüpleriyle Anılan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta Mutlu Olduğunu Açıkladı

Beşiktaş'ın Hırvat oyuncusu Domagoj Vida, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vida, "Avrupa'nın saygıdeğer birçok kulübü tarafından isteniyor olmaktan onur duymakla beraber başkanımız Fikret Orman ve yönetimimize beni Beşiktaş ailesinin önemli bir parçası olarak gördükleri için minnettarım.

"MÜCADELE ETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Ailem ve ben, Türkiye'de yaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Takımımız ve taraftarlarımız için elimden gelenin en iyisini yaparak mücadele etmek için sabırsızlanıyorum." dedi.