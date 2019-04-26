Adem Ljajic'in Aşk Kaçamağı Olay Oldu: Çekme Kırarım
Beşiktaş'ın 27 yaşındaki yıldızı Adem Ljajic kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de gündemden düşmüyor. Yıldız oyuncu, yeni sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi.
Uzun süre birlikte olduğu Sırp model Sofija Miloseviç'ten ayrılan Adem Ljajic, yeni sevgilisi ile Nişantaşı'nda görüntülendi.Yıldız futbolcu, gazetecilerle karşılaşınca kız arkadaşının elini bıraktı.
"FOTOĞRAF ÇEKMEYİN, MAKİNENİZİ KIRARIM"
Ülkesinde özel yaşamıyla sürekli gündemde olan ünlü futbolcu, görüntülenince büyük panik yaşadı. Bu sırada Ljajiç'in yanında bulunan bodyguard görünümlü kişi, gazetecilere "Fotoğraf çekmeyin, makinenizi kırarım." şeklinde tehditler savurdu.
"FUTBOLCU SEVGİLİ Mİ? ARTIK YETER"
Adem Ljajiç'in eski sevgilisi Sofija Miloseviç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Futbolcu sevgili mi? Artık yeter. Bugüne kadar futbolcularla yeterince ilişki yaşadım." demişti.
(Takvim)
YORUMLAR (3)
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hadi kırsana bi deli kanlı görsün millet ...sen bu ülkenin kılına zarar veremesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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niye lan spastik bu ülkede sevgili olunmuyormu dana sen hemcinsenlemi takılıyorsun sığırCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Başka ülkeyle karıştırma burayıCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır