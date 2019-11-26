Adem Büyük attı, sosyal medya yıkıldı!

26.11.2019 21:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 22:04

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Club Brugge ile karşılaştı. 11. dakikada Ömer Bayram'ın pasıyla topla buluşan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve bu sezon sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. Bu gol sonrası sosyal medya yıkıldı.