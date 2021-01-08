Adanaspor, Ankaraspor'un "koronavirüslü futbolcu oynattı" iddialarını yalanladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Ankaraspor'un 2-0 yenildikleri maçta Adana ekibinin koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir futbolcuyu oynattığına yönelik iddiaları yalanladı ve uygunluğu olmayan bir futbolcu oynatmadıklarını belirtti.

Adanaspor Kulübü, Ankaraspor'la dün yapılan TFF 1. Lig 12. hafta erteleme maçında, üç gün önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcuyu oynattıkları iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ankaraspor'un maçın ardından "test sonucu uygun olmayan oyuncu oynatıldı" şeklindeki açıklamasının üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

"OYUNCULARIN UYGUNLUĞU KAYITLARLA SABİT"

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşu tarafından yapılan işlemler ve neticeleri, resmi bilgi sisteminde yer almaktadır. Bu çerçevede oyuncularımızın uygunluğu muteber, kayıtlar ise sabittir. Kulübümüz, anılan müsabakada uygun olmayan oyuncu oynatmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Adanaspor'un dün deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Ankaraspor'dan yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig'in 12. hafta erteleme maçı olan Adanaspor müsabakasında misafir takımın bir oyuncusunun müsabakadan 3 gün öce yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif olmasına rağmen, aynı gün yapılan diğer test sonucu negatif alınarak müsabaka akreditasyonu yapılmadan doğrudan esame listesine yazılması suretiyle oynatılmıştır." denilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa