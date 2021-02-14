Son dakika spor: Cüneyt Dumlupınar: "2 puan kayıp olarak bakıyorum"

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Son dakika haberler: - Cüneyt Dumlupınar: "2 puan kayıp olarak bakıyorum" Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İkinci yarı tamamen bireysel hatalardan dolayı 2-1 mağlup duruma düştük. Son dakika attığımız golle 2-2 bitti maç.

- Cüneyt Dumlupınar: "2 puan kayıp olarak bakıyorum"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İkinci yarı tamamen bireysel hatalardan dolayı 2-1 mağlup duruma düştük. Son dakika attığımız golle 2-2 bitti maç. 1 puan kazanmadık. Ben 2 puan kayıp olarak bakıyorum" dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "Daha maçın başında yakaladığımız penaltıyla maça önde başladık. 1-0'dan sonra ikinci golü bulmamız, paylaşımcı olmamız gerekiyordu. İkinci yarı tamamen bireysel hatalardan dolayı 2-1 mağlup duruma düştük. Son dakika attığımız golle 2-2 bitti maç. 1 puan kazanmadık. Ben 2 puan kayıp olarak bakıyorum. Mücadeleden dolayı iki takımı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ