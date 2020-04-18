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Koronavirüs, Adana, Ekonomi, Güncel

Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu

Kebabın başkenti olarak bilinen Adana'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağından birkaç saat önce kebapçılara akın etti.

18.04.2020 07:53 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:24
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu

Kebabıyla ünlü Adana'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle tüm restoranlar, kafeler ve çay bahçelerinde olduğu gibi kebapçılar da masa servisini kaldırdı. Çoğu kebapçı, masa servisinin kaldırılmasının ardından iş yerlerini geçici olarak kapatırken, bazıları ise ara gelsin-al götür servise geçiş yaptı. Kentteki mesire alanlarına girişlere yasaklanması, çoğu apartmanda da mangal yakımına izin verilmemesi de bazı Adanalıların kebaba hasret kalmasına neden oldu. Hal böyle olunca, ara gelsin-al götür paket hizmeti veren kebapçılara rağbet arttı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle iki gün kebap yiyemeyecek Adanalılar, yasağın devreye girdiği gece yarısından önce kebapçılara akın etti.

Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu

SOSYAL MESAFELİ KEBAP KUYRUĞU

Maskeleri takılı halde kebapçılara gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak kebap kuyruğu oluşturdu. Adana, ciğer ve kuşbaşı kebabı daha çok ilgi gösterilirken, tavuk ve diğer sakatat çeşitlerinden de paket yaptırıp, evine götürenler oldu.

Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu

"KEBABINI YE, EVDE KAL"

Sokağa çıkma yasağına saatler kala son kebaplarını yemek için kebapçıya geldiklerini aktaran Atalay Korkmaz, "Mesire alanlarının kapalı olması, apartmanda da mangal yakamadığımız için son bir kez kebap yemek için geldik. Ben buradan bir sosyal mesaj vermek istiyorum. Kebabını ye, evde kal Adana" dedi.

Sokağa çıkma yasağına birkaç saat kaldığını hatırlatan Selçuk Seyran, kebap sevdalıları olarak cumartesi ve pazarın kendilerine çok uzun bir süre olacağını belirtip, son kez kebap alıp, eve gitmek istediklerini dile getirdi.

Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu

"YAKLAŞIK BİN PAKET SERVİSİ YAPIYORUZ"

Kent merkezinde yaklaşık 25 yıldır kebapçılık yapan Ulaş Kıstak ve eşi Gül Kıstak, masa servislerinin kalkmasına rağmen Adanalıların kebaptan vazgeçmediğini söyledi. Günde yaklaşık bine yakın paket servisi yaptıklarını dile getiren Gül Kıstak, şunları kaydetti: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık bir aydır masada hizmet veremiyoruz. Onun yerine ara gelsin- gel al paket servisi ile Adanalıların hizmetindeyiz. Yaklaşık 200 masamız ile tamamen dolu olan işletmemiz, şu an Kovid-19 tedbirleri kapsamında tamamen boş. Ortalama bine yakın paket servisi yapıyoruz. Adanalıların kebap aşkı ne korona, ne yasak, ne de engel dinlemez."

Ulaş Kıstak ise "Adanalı sokağa çıkmasın, biz kebaplarını evlerine ulaştırırız. Kebap ye, evde kal Adana" diye konuştu.

Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu

Kaynak: DHA

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