Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: