Adana Ticaret Borsası
28.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:33
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 1,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,84
|1,90
|Mısır
|Kg
|1,36
|1,40
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,20
|3,30
|Ayçiçeği
|Kg
|3,82
|3,90
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,80
|9,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven
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