Adana karpuzu tarlada 35 kuruşa düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana karpuzu tarlada 35 kuruşa düştü

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Ekonomi

Adana karpuzu tarlada 35 kuruşa düştü Üretici Fatih İnce: "Halkımız kola içmesin karpuz yesin" Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen Adana karpuzu tarlada 35 kuruşa düştü.

Adana karpuzu tarlada 35 kuruşa düştü

Üretici Fatih İnce: "Halkımız kola içmesin karpuz yesin"

ADANA - Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen Adana karpuzu tarlada 35 kuruşa düştü.

Adana'nın Kozan ilçesinde 30 dönüm üzerine Adana karpuzu eken üretici Fatih İnce, 200 ton karpuz hasat etti.

Bu yıl karpuzun küresel ısınmadan kaynaklı yaşanan iklim değişikliği nedeniyle çiftçinin mağdur olduğunu ifade eden İnce, karpuzun tarlada kilosunun 35 kuruş, tezgahta 1 TL'den satıldığını söyledi. İnce, "Halkımız karpuz yemek yerine kola içiyor. Kola içmesinler karpuz yesinler" dedi.

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası Kozan İlçe Temsilcisi Mutlu Karataş ise çiftçinin değil aracının kazandığını ifade ederek, "Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımızın "dijital tarım pazarı" uygulaması var. Çiftçi burada daha fazla kazanmış oluyor üreticide uyguna almış oluyor. Çiftçilerimiz bu üyelik ile burada ürettiği karpuzu İstanbul'da görüp satın almasını sağlayabilirler. Bunun için e devlet ile işlem yapmaları ya da ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden destek alabilirler" diye konuştu.

Tarlada ailesi ve çocukları için karpuz almaya gelen İsmail Ertuğrul ise karpuzun fiyatının uygun olduğunu ifade ederek, "Taze taze karpuz almaya geldik. Fiyatlar ucuz. Çiftçimizin Allah yardımcısı olsun. Ben çocuklarıma kola içirmek yerine karpuz yediyorum. Hem çiftçilerimiz kazanıyor hem çocuklarımızın sağlığına katkı sunuyoruz" diye konuştu.

Adana karpuzu tarlada 35 kuruşa düştü
Adana karpuzu tarlada 35 kuruşa düştü
Adana karpuzu tarlada 35 kuruşa düştü
Adana karpuzu tarlada 35 kuruşa düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

Belediyenin atıl araziye kurduğu sera gelir kapısı oldu
Belediyenin atıl araziye kurduğu sera gelir kapısı oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Şener Şen Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana karpuzu tarlada 35 kuruşa düştü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 09:33:35. #1.16#

title