Adana Demirsporlu futbolcu Sinan Kurt'tan memleketi Zonguldak'a ziyaret
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Adana Demirsporlu futbolcu Sinan Kurt'tan memleketi Zonguldak'a ziyaret

Adana Demirsporlu futbolcu Sinan Kurt'tan memleketi Zonguldak'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Spor

Adana Demirspor'un orta saha oyuncusu Sinan Kurt, ailesiyle Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Adana Demirspor'un orta saha oyuncusu Sinan Kurt, ailesiyle Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Posbıyık, Ereğlili gençlerin elde ettiği başarılardan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kurt'un başarı haberlerini aldıkları için onurlandıklarını ifade eden Posbıyık, "Adana Demirspor'la elde ettiğin şampiyonluk için ayrıca kutluyorum. Süper Lig'de başarılar diliyorum. Yakından takip edeceğim." ifadelerini kullandı.

Futbolcu Sinan Kurt da Ereğli'yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Posbıyık, ziyaret sonunda Kurt'a, Gazi Alemdar Gemisi maketi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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