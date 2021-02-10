Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevine devam edeceğini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevine devam edeceğini açıkladı

10.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:54
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevine devam edeceğini açıkladı

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevine devam etme kararı aldığını bildirdi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevine devam etme kararı aldığını bildirdi.

Sancak, yazılı açıklamasında, başkanlığı bırakacağını açıkladıktan sonra 4-5 gün sosyal medyadan uzak durduğunu belirtti.

Bu süreçte taraftarın kendisine sürekli destek olduğunu aktaran Sancak, şunları kaydetti:

"Bu zaman zarfında taraftarlarımız büyük incelik göstererek sosyal medya üzerinden birçok defa #BuHikayeSancaksızOlmaz etiketi açarak durumu ülke gündemine kadar taşıdı. Birçoğu telefonla arayarak gitmemem doğrultusunda ricacı oldu. Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz, büyükşehir ve belediye başkanlarımız, Adana'nın ileri gelenleri, iş insanları, çalışanları arayarak yarı yolda bırakmamamı istedi. Adana'ya gelmeden önceki akşam anneme uğradığımda bana 'Sana bırak demiştim ama yarı yolda bırakmak olmaz, git inşallah şampiyon olursunuz.' dedi. Adana'ya gelerek futbolcularla, taraftar gruplarıyla, yöneticilerle ve değişik kesimlerle yaptığım görüşmeden sonra başkanlığa devam etme kararı aldım."

Sancak, Adana Demirspor'u kurumsallaştırmayı ve geleceğe sağlam adımlarla götürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu kulüp üzerinden menfaat sağlamayı bekleyen, emelleri olanların hayallerini sonlandırmak için daha güçlü, bilinçli ve yüksek sesle, durmak yok yola devam. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Osman Kavala Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ali Sunal Barış Manço Selami Şahin Bülent Serttaş
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Hakan Kutlu Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Ölü Türk Uzay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevine devam edeceğini açıkladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 15:08:07. #1.14#
title