Adana Demirspor'da Vincenzo Montella dönemi
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Adana Demirspor'da Vincenzo Montella dönemi

Adana Demirspor'da Vincenzo Montella dönemi
Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Haberler | Spor

SÜPER Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük görevine İtalyan Vincenzo Montella getirildi.

SÜPER Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük görevine İtalyan Vincenzo Montella getirildi.

Kulüp Başkanı Murat Sancak ile bir araya gelen Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Daha önce Roma, Fioerentina ve Milan gibi dünyaca ünlü takımları çalıştıran Montella ile yapılan anlaşma resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir

Adana Demirspor, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı
Adana Demirspor, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı
Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi
Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Vincenzo Montella getirildi
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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