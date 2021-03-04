"Adana Demirspor Coin"in fiyatı 1 lira olarak belirlendi
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"Adana Demirspor Coin"in fiyatı 1 lira olarak belirlendi

04.03.2021 21:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:20

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Bitexen Teknoloji iş birliğiyle, oluşturulan kripto para "Adana Demirspor Coin"in para cinsinden değeri 1 lira olarak belirlendi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Bitexen Teknoloji iş birliğiyle, oluşturulan kripto para "Adana Demirspor Coin"in para cinsinden değeri 1 lira olarak belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 ADS Coin = 1 lira olarak değerli taraftarlarımızın kullanımına sunduğumuz ADS Coin, mevcut aşamada kulübümüz haricinde hiçbir alanda kullanılabilecek bir meta olmadığından taraftarlarımız kendilerine kulüp yönetiminin bir parçası gibi hissedebilecek ve taraftarlık kavramının boyutunu da değiştireceklerdir. "

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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