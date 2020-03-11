Adana'dan 46 ülkeye "Şalgam suyu" ihracatı Adana'dan 46 ülkeye "Şalgam suyu" ihracatı Şalgam-Der Başkanı Selahaddin Nas, 46 ülkeye yılda 18 milyon litre şalgam suyu ihraç ettiklerini belirtti Nas, sektörde 20 bin kişinin istihdam edildiğini yılda 60 milyon litre şalgam suyu üretildiğini vurguladı Adana Şalgam Üreticileri...

Adana'dan 46 ülkeye "Şalgam suyu" ihracatı

Şalgam-Der Başkanı Selahaddin Nas, 46 ülkeye yılda 18 milyon litre şalgam suyu ihraç ettiklerini belirtti

Nas, sektörde 20 bin kişinin istihdam edildiğini yılda 60 milyon litre şalgam suyu üretildiğini vurguladı

ADANA - Adana Şalgam Üreticileri Derneği (Şalgam-Der) Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Nas, Türkiye'de şalgam suyu üretiminin yüzde 93'ünü gerçekleştiren Adana'dan 46 ülkeye yılda 18 milyon litre şalgam suyu ihraç edildiğini söyledi.

Şalgam, Adana sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye ihracatı yapılıyor. Siyah havuç ve özel mayayla hazırlanan, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra lezzetinden dolayı birçok kişi tarafından tercih edilen şalgam, kent ve ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor.

Yıllık üretilen 60 milyon litre şalgam suyunun 18 milyon litresi 46 ülkeye ihraç ediliyor. Ayrıca şalgam suyu üretim sektöründe ise ortalama 20 bin kişi istihdam ediliyor.

"Dünyada bütün fuarlara katılıyoruz"

Şalgam-Der Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Nas, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, şalgam suyuna talebin her geçen gün arttığını söyleyerek, "Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Amerika ve Kanada başta olmak üzere 46 ülkeye aktif olarak şalgam suyu ihraç ediyoruz. Dünyada bütün fuarlara katılıyoruz. Düzenli olarak yurt dışındaki fuarlara katıldığımız için güzel ilişkiler kurduk. Çokta güzel götürüyoruz şuanda. Sadece kendi şirketimiz geçen yıla oranla yüzde 42 büyüdü. İhracatta ise bunun payı yüzde 30 oranına denk" diye konuştu.

"Şalgam Adana'nın milli içeceği"

Şalgamın Adana'ya özgü bir içecek olduğunu ancak sektörün her sene büyüdüğünü belirten Nas, "Şalgam Adana'nın milli içeceği ama İzmir, Ankara ve İstanbul gibi illerde de üretiliyor. Yüzde 100 tarımsal bir ürün olduğu için şalgamı bizden başka üreten ülke yok. Bu çok büyük bir avantaj. Biz şalgama sahip çıktıkça büyüyecek bu sektör" ifadelerini kullandı.

"Şalgam suyu doğal bir ürün"

Son dönemde ortaya çıkan korona virüse karşı da şalgam suyunun iyi geldiğini vurgulayan ŞALGAM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Nas, "Şalgam suyu doğal bir ürün olduğu için bizim satışlarımıza faydası oldu. Virüsten korunabilmenin ana temelinde antioksidan içecekler var. Virüse karşı şalgamcılar olarak bizim satışlarımız arttı" dedi.

Şalgam suyu üretim sektöründe ortalama 20 bin kişinin istihdam edildiğini aktaran Selahaddin Nas, daha sonra şunları söyledi:

"Bu 20 bin kişi üretimden satışa kadar istihdam ediliyor. 2019 yılında resmi olan ve olmayanlar ile birlikte 18 milyon litre civarı şalgam suyu ihraç edildi. Şalgamın aslında dünyada bilinmemesinin nedeni ham maddesi olan siyah havuç. O havuca biz çünkü Konya ve Hatay'da ulaşabiliyoruz. Ürünün burada geçmişi çok uzun yıllara dayanıyor. 500 yıllık geçmişi var şalgamın. Anneannelerimizden ve annelerimizden çıkan bir ürün. Yöresel bir ürün ama yöreyi geçti artık şalgam. Ünü çok yayılıyor."

"Festivaller tanıtıma katkı sağladı"

Adana'da düzenlenen festivallerinde şalgamın tanıtımına katkı sağladığını belirten Nas, "Yurt dışından gelen misafirlerimizin şalgamı burada daha rahat tatma fırsatı oldu. Şalgamın tanıtılması açısından çok katkısı oldu. Yurt dışında 12 yıldır şalgamın tanıtımı için çaba gösteriyorum ben. İnsanlar şekerli içeceklere alıştıkları için bu ürüne bir ön yargı var. Ben önce insanlara şalgamı tattırmadan içeriğini anlatıyorum. Ürünün inanılmaz faydaları var. Herkesin evine çok rahat şalgamı götürmesi gerekiyor. Şalgamı tüm dünyaya sağlıklı bir içecek olarak öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA