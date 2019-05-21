Suriyeli Şahsın 20 Bin Dolara Satmaya Çalıştığı ve Kaliforniyum Olduğunu Söylediği Madde "Reçine" Çıktı

Adana'da Suriyeli bir şahsın 20 bin dolara satmaya çalıştığı ve "kaliforniyum" olduğunu söylediği madde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından incelendi. İnceleme sonucunda maddenin reçine olduğu ortaya çıktı.

Adana'da Suriyeli bir şahıs, uluslararası dolaşımı yasaklanmış ve radyolojik tehlikesi bulunan tüp içinde kaliforniyum maddesini 20 bin dolara satmaya çalıştığı iddiasıyla polise ihbar edildi. Polis ekipleri, kır düğünü tesisine operasyon düzenledi. Baskında,1 gramı 4 milyon dolara satılan ve kaliforniyum olduğu iddia edilen maddeyi özel kıyafetli ekip, zanlının cebinde tüp içerisinde buldu. Polis, Suriyeli zanlıyı gözaltına alırken maddeyi de incelenmek üzere TAEK'e gönderdi.

REÇİNE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

TAEK tarafından yapılan incelemede maddenin kaliforniyum değil, reçine olduğu ortaya çıktı. TAEK'in raporunda şunlara yer verildi:

"TAEK'e gönderilen madde radyoaktif ve nükleer madde olup olmadığı yönünde değerlendirildi. Söz konusu madde gama spektrometresi ile analiz edildi. Numunenin radyoaktivite açısından gama spektrometrik yöntem ile analizi sonrası ölçülebilir seviyenin üzerinde radyoaktivite tespit edilemedi. Söz konusu madde, spektroskopi laboratuvarında fourier dönüşümlü kızılötesi spektrometresi ile analiz edildi. Analiz sonucunda maddenin poly (sodium 4- styrenesulfonate) olduğu tespit edildi. Sonuç olarak söz konusu madde ölçülebilir düzeyde radyoaktivite içermemektedir. Poly (sodium 4- styrenesulfonate) bir reçine türüdür. Kimyasal ayırma kolonlarında dolgu malzemesi olarak kullanılan reçineler ayrı olarak da satılabilmektedir. Reçine istenen özel bir türün kimyasal maddenin, bir karışım içerisinden ayrılmasında kullanılmaktadır. Örneğin içme suyu arıtma cihazlarında suyun içerisindeki katyon ve anyonların azaltılmasında kullanılmaktadır. Reçineler, kolaylıkla temin edilebilen kimyasal malzemelerdir. Söz konusu reçine nükleer veya radyolojik kullanımı olan bir malzeme değildir."

KALİFORNİYUM NEDİR?

Dünyanın en pahalı kimyasal elementi kaliforniyum, nükleer araştırmalarda kullanılır. Üstelik nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın-gümüş araştırma çalışmalarına da yardımcı olur.

REÇİNE NEDİR?

Reçine, başta çamlar ve kozalaklar olmak üzere bazı bitki ve ağaçların salgıladığı sarı renkli sıvı bir maddedir. Reçinenin kilogramı 40-50 lira arası değere sahiptir.

Kaynak: İHA