Denizlisporlu Adam Stachowiak, 3 maçta 3 penaltı kurtardı

01.09.2019 00:00

Ligde ilk 2 haftada Galatasaray ve Antalyaspor'u mağlup ettikten sonra Göztepe ile berabere kalan Yukatel Denizlispor, 3. haftayı 7 puanla bitirdi. Yeşil-siyahlı ekip ligde kalesinde gol görmeyen tek takım olma unvanını sürdürdü. Bu sezon ilk puanını Yukatel Denizlispor'dan alan Göztepe ise ligde gol atamayan tek ekip konumunda bulunuyor.

3 MAÇTA DA GOL YEMEDİ

Bu sezon Galatasaray maçında Selçuk İnan, Antalyaspor karşılamasında Aatıf Chahechouhe'nun penaltı vuruşlarında gole izin vermeyen Adam Stachowiak, Göztepe karşısında da Soner Aydoğdu'nun penaltı atışında başarılı bir kurtarış yaptı. Tecrübeli kaleci geride kalan 3 maçta gol yemedi.

Kaynak: AA