Başkanlık için Serdal Adalı imzaları verdi, Çebi ise adaylıktan çekildi!

09.10.2019 16:58

Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Sabah gerçekleşen basın toplantısında Başkan Fikret Orman, daha önce aday olmayacağını açıkladığını belirterek, "O gün hangi noktadaysam, bugün de aynı noktadayım" ifadelerini kullanmıştı. Bugün ise gözler başkan adayı olacağı iddia edilen isimler olan Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal'a çevrildi. Divan Kurulu Başkanlığı'na bugün gelerek yönetim kurulu listesini teslim etmesi beklenen Ahmet Nur Çebi'nin, aldığı bir kararla adaylıktan vazgeçtiği iddia edilirken, Serdal Adalı'nın ise listesini yarın vermesi bekleniyor. Ancak Adalı'nın da kararsız olduğu öğrenildi. Aday olması için yeterli olan ıslak imzalı dilekçeleri daha önce Divan Kurulu Başkanlığı'na veren Serdal Adalı, başkan adaylığına karar vermesi halinde yönetim kurulu listesini, son gün olan yarın teslim edecek.

İSMAİL ÜNAL'DAN BİRLİK ÇAĞRISI

Öte yandan adaylık için adı geçen bir başka isim olan İsmail Ünal da bugün yaptığı açıklamayla camiaya birlik beraberlik çağrısı yaptı ve tek aday altında birleşmenin camia için en doğrusu olacağını ifade etti. "Bizler yarışmayalım ki, Beşiktaş rakipleriyle daha iyi yarışsın" diyen İsmail Ünal, "Bu olağanüstü durumda yetkisi olup etkisi olmayan, zayıf yönetimler oluşturmak yerine tek vücut halinde seçime gitmenin yolunu bulalım" dedi.

FİKRET ORMAN DA ADAY OLABİLİR

Bugün gerçekleşen toplantıda aday olmayacağını yinelemesine karşın yönetim kurulu üyeleri ve camianın aday olması için baskısıyla karşı karşıya kalan Başkan Fikret Orman'ın ise son dakikada karar değiştirip değiştirmeyeceği bilinmiyor. Camianın önde gelen isimleri ve bazı yöneticiler Orman'ın yarın listesini teslim edeceği ve 20 Ekim'deki seçimde yeniden aday olacağı yönünde görüş bildirdi. Siyah-beyazlı camiada geride kalan süreçte adaylığını açıklayan ve gerekli imza sayısını toplayan tek isim olarak ise Hürser Tekinoktay dikkat çekiyor. Tekinoktay'ın listesini yarın divan kuruluna sunması bekleniyor.

Kaynak: İHA