Acun Ilıcalı'nın Üç "A" Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Instagram hesabından Fenerbahçe Klübü Başkanı Ali Koç ve eski futbolcusu Alex De Souza ile olan fotoğrafını ilgin bir notla paylaştı. Ilıcalı, paylaşımının altına "A-A-A" notunu düştü.

ESPRİLİ ŞEKİLDE TEPKİ VERDİ

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Hakan Ural tepkisiz kalmadı. Ural, paylaşıma tepkisini esprili bir şekilde dile getirdi.