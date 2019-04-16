Acun Ilıcalı'nın Üç "A" Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı
Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski oyuncusu Alex de Souza ile olan pozunu paylaştı.
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Instagram hesabından Fenerbahçe Klübü Başkanı Ali Koç ve eski futbolcusu Alex De Souza ile olan fotoğrafını ilgin bir notla paylaştı. Ilıcalı, paylaşımının altına "A-A-A" notunu düştü.
ESPRİLİ ŞEKİLDE TEPKİ VERDİ
Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Hakan Ural tepkisiz kalmadı. Ural, paylaşıma tepkisini esprili bir şekilde dile getirdi.
YORUMLAR (13)
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ALİ PALABIYIK 4ACevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bizim efsanelerimiz bunlar sizin sayalım hakan şükür arif erdem ha bide amerikalı varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TekbiiirrrCevap Yaz Yayından Kaldır
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3 efsane adamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ŞİMDİ BU FENEVLİLER KÜME DÜŞSE NE GÜLERİM :)Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır