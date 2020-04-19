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Sercan Yıldırım, Fatih, Magazin, Spor

Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı

Survivor'da eski futbolcu Sercan Yıldırım ile Acun arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem yarattı. Acun; "Kazanma hırsımı Fatih Terim'den kaptım" diyen Sercan'a, "Fatih Hoca ile geçen senin hakkında konuştuk. Konular arasında kazanma hırsın yoktu" şeklinde cevap verdi.

19.04.2020 08:53 | Son Güncelleme: 19.04.2020 08:59
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı

Survivor 2020'de ünlüler takımında boy gösteren eski futbolcu Sercan Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında geçen diyalog sosyal medya gündemine oturdu. Yarışmalar sırasında bir pozisyona yoğun itirazlarda bulunan Sercan Yıldırım ve ünlüler takımına tepki gösteren Acun Ilıcalı, tartışmayı Konsey'de de sürdürdü.

"KAZANMA HIRSINI BELKİ DE FATİH HOCAMDAN KAPTIM"

Ilıcalı'nın "Sen orada olaylar çıkararak bütün o sistemi bozdun" sözlerine karşı Sercan Yıldırım, "Fatih hocam benim eski hocam ve çok sevdiğim bir hocam. O da karşı tarafı bilerek etkilediği değil kazanmayı sevdiği ve sahaya yansıttığı için her zaman kazanıyordu. Ben de onun o duruşunu çok seviyordum. Belki de ondan kaptım" ifadelerini kullandı.

"KONULAR ARASINDA KAZANMA HIRSIN YOKTU"

Bu sözler karşısında Acun Ilıcalı'nın Sercan Yıldırım'a verdiği yanıt sosyal medyada çok konuşuldu:

"Fatih Hoca ile geçenlerde konuştuk. Seninle ilgili de konuştuk. Konular arasında kazanma hırsın yoktu açıkçası. Şu anda o da gülümseyerek seni seyrediyordur. Konsantrasyonun kaybolması ile ilgili bir konuşmaydı o. Çok değerli bir futbolcu olduğun, seni milli takımda da oynattığı… Senin konsantrasyonun başka konulara kaydığı için futbolda daha iyi yerlerde olman gerektiğini düşünüyor."

SERCAN'IN GALATASARAY KARİYERİ

Sercan Yıldırım, Eylül 2011'de Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuş, Temmuz 2016'da Bursaspor'a geri dönene kadar sarı-kırmızılı formayla sadece 26 maçta görev yapabilmiş 5 gol ve 5 asist kaydetmişti. Sercan, Galatasaray günlerinde sırasıyla Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor ve tekrar Bursaspor'a kiralanmıştı.

Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı
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