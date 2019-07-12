Acun Ilıcalı: Fenerbahçe şu şartlarda Mesut Özil'i transfer edemez

Acun Ilıcalı, TV100'de Cengiz Semercioğlu'nun konuğu oldu. Ilıcalı Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Ilıcalı'nın açıklamaları:

"Geldiği günden beri, dünyada hiçbir derdi ve tasası olmayan bir adamın, bu kadar borçlu bir kulübe başkan olup, bu kadar sorumluluğa girdiğini gördüm. Her saniyesini Fenerbahçe için harcayan bir adam. Bunu görünce kayıtsız kalamazsın. Kendisini adamış bir başkan var, ben de koyu Fenerbahçeliyim.

"TÜRKİYE ONUN İÇİNDE KALMIŞ"

Şu anda sözleşmesi var Mesut'un Arsenal ile. Arsenal'e gidip 50 milyon euro veremezsin. Fenerbahçe şu şartlarda Mesut Özil'i transfer edemez ama Mesut'un bir dönem Fenerbahçe'de oynayacağını düşünüyorum. Türkiye'de bir şey olduğu zaman bana sorar, kısa zamanını birlikte geçiriyoruz. Türk ve içinde kalmış. Gurbette yaşamış ve Türkiye onun içinde kalmış. Evde otursun Türkiye'de, yine mutlu olur. O yüzden geleceğini düşünüyorum.

"ALİ KOÇ'A HOMURDANMA BİLE OLMAZ"

Kötü dediğin Fenerbahçe 1 puanla UEFA'yı kaçırdı. En kötü sezon diyoruz, 1 puan alsak UEFA'daydık. Ali Koç Türk futbolu için bir kazanç. Ali Koç kalibresindeki adamlar, takıma kendilerini adamıyorlar. Fenerbahçeli olduğunu gizleyenler var, sonuçta ticari bir insan. Futboldaki o sevimsizliklerin içine giriyor. Burada konu şu, fedakarlık var. Ali Koç'un şu anda yaptığı fedakarlık, taraftarın gözünde kredi yaratmıştır. Ali Koç'a homurdanma bile olmaz."