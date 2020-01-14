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Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen itirafı: İlk kedimin adı Rıdvan'dı

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, Eser Yenenler'in programı Eser Yenenler Show'da (EYS) samimi itiraflarda bulundu. Küçükken büyük bir Rıdvan Dilmen hayranı olduğunu belirten ve hayvanseverliğiyle dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı, ''İlk kedimin adı Rıdvan'dı. Ben küçükken Rıdvan Hoca'nın büyük fanatiğiydim. Kedimin adını da Rıdvan koydum. '' dedi.

14.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:14
Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen itirafı: İlk kedimin adı Rıdvan'dı

8'de yayınlanan 'in programı Eser Yenenler Show'un (EYS) bu haftaki konukları ve Demet Özdemir oldu. Hayvanseverliğiyle dikkatleri üzerine çeken Acun Ilıcalı, kedileriyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Küçük yaşlarında, usta yorumcu ve eski futbolcu 'e hayran olduğunu belirten Acun Ilıcalı, "İlk kedimin adı Rıdvan'dı. Ben küçükken Rıdvan Hoca'nın büyük fanatiğiydim. Bizi o kadar mutlu etti ki kendisi. Onun maçlarını seyretmek korkunç bir mutluluktu. Kedim ise çok şahsiyetli, sağlam bir kediydi. Çok becerikliydi" dedi.

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