Acun'dan 'Fener Ol' Açıklaması: Güzel Bir Bombamız Var
TV8 kanalının sahibi ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı, 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili olarak, "Yakında güzel bir bombamız var" diyerek sarı lacivertli ekibe gönül verenleri heyecanlandırdı.
Fenerbahçe'ye gönül veren ünlülerden olan Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8'de yayınlanan bir programda 'Fener Ol' projesi hakkında kısa bir açıklama yaptı.
"Fener Ol projesi ile ilgili bir planınız var mı?" sorusuna yanıt veren Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli taraftarlara müjde verdi.
"GÜZEL BİR BOMBAMIZ VAR"
Acun Ilıcalı soruya "Yakında güzel bir bombamız var" şeklinde yanıt verdi. Ilıcalı detaylar hakkında bir bilgi vermedi.
YORUMLAR (7)
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sen varsan işin icinde biraz dusundurucuCevap Yaz Yayından Kaldır
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imamoğlu taraftarlığı yeter fener biz gerek yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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Acun abi yarışmaya almanyadan katılıyom. Acun abi ben bitbaks yapacamCevap Yaz Yayından Kaldır
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Acun Bey bence once Erzurumspor a sagip cikmaniz lazimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yahudiler bir arada, bunların cebleri milyon dolarlarla dolu, yersen.Birde para dilenin fener olmuş,bir fenerli olarak bir kuruş ödersem namerdim, verenlerde kusura bakmasın aptaldır.Cevap Yaz Yayından Kaldır