Acun'dan 'Fener Ol' Açıklaması: Güzel Bir Bombamız Var

Fenerbahçe'ye gönül veren ünlülerden olan Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8'de yayınlanan bir programda 'Fener Ol' projesi hakkında kısa bir açıklama yaptı.

"Fener Ol projesi ile ilgili bir planınız var mı?" sorusuna yanıt veren Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli taraftarlara müjde verdi.

"GÜZEL BİR BOMBAMIZ VAR"

Acun Ilıcalı soruya "Yakında güzel bir bombamız var" şeklinde yanıt verdi. Ilıcalı detaylar hakkında bir bilgi vermedi.