Açılması Planlanan Uluslararası Çukurova Havalimanı Toros Üniversitesi'nde Masaya Yatırıldı

Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, "Açılması Planlanan Uluslararası Çukurova Havalimanı'nın Çukurova Bölgesi Kalkınma Stratejisine Ekonomik ve Sosyal Etkileri" konulu panel düzenledi.

Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nureddin Çolak, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Aşut ve ile Çukurova Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Toros Üniversitesi İİSBF Dekanı Prof. Dr. Süleyman Türkel üstlendi.

Panelde ilk sözü alan Başkan Aşut, lojistiğin dünyanın önemli kaynaklarından biri olduğunu söyledi. Lojistiği olmayan bir ülkenin dünyaya mal satma şansı olmadığını vurgulayan Aşut, "Mersin ve Çukurova'nın şu anda yaşadığı gibi bir yere kadar gelirsiniz ve tıkanırsınız. Denizimiz var, deniz yollarımız var, demir yolumuz var, karayolumuz var, dünyanın birçok noktasına karayolu ile ulaşabiliyoruz ama hava yolunda eksiğimiz var. Bu hava yolunda olan eksiğimiz bizim ticaretimizin artması yönündeki önemli engellerden birisi olarak değerlendirebiliriz. Lojistik dediğimiz zaman birçok yolun birleştiği bir nokta Çukurova. Bizim burada ki en önemli sıkıntımız bölgemizin katma değerinin yüksek bir katma değer ile ihraç edilebilmesi ve bölgenin zenginleşmesine destek verebilmek için uluslararası havalimanının lojistik amaçla kullanılabilir bir yapıda çok seri bir şekilde yapılması lazım" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu ise Mersin'den genel hatlarıyla tarım, hayvancılık, gıda, içecek, makine teçhizat, kimya gibi ürünlerin ihraç edildiğini ifade ederek, "İhracat yaptığı ülkeler ise Irak, Rusya, Suriye, Almanya, KKTC, Ukrayna gibi ülkeler ve bunlarda uçakla ulaşılabilecek yerler. İthalat yapılan tarım, hayvancılık, gıda, makine teçhizat, kimya, ana metal sanayi ürünleri de, Rusya, Kanada, Çin, Bosna-Hersek, Hindistan, Ukrayna ülkeleri ihracatımızda önemli yere sahip. Hava alanı üzerinden bir ticarete doğru gidersek bir potansiyel görünüyor. Adana Havaalanına baktığımızda beş buçuk milyon yolcu kapasitesi var, Çukurova hava alanına baktığımızda 10 milyondan başlayıp 30 milyona kadar sayı yükselebiliyor" dedi.

Konuşmaların ardından panelistler, sorulan soruları cevapladı. Etkinlik sonunda Ali Özveren, Aşut ve Türkel'e çiçek ve plaket verdi. - MERSİN