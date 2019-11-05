Açık artırmada 20 dolara 18 tavuk alacağını düşünürken 1000 tavuk aldı

05.11.2019 08:48

Steve Morrow isimli kişi, Yeni Zelanda merkezli açık artırma sitesinde açılan ihaleyi gördü. Bu satış, "one 1.000 hens (bir adet 1.000 tavuk)" isimli bir satıştı ve Steve, açık artırmaya katılarak teklifte bulundu. 1.5 dolardan açılan ihaleye Morrow'un verdiği teklif ise 20 dolardı. Satış sayfasında aynı zamanda "Aciliyetten ötürü 1.000 tavuğumuzu başka bir yere taşımamız gerekiyor" yazıyordu. Aslında konu özetle, küçük bir yumurta çiftliğinin kapanması ve tavuklara başka bir yuva aranıyor olmasıydı.

Morrow ise teklifi yaptığı zaman eğer teklifi kabul edilirse teklif ettiği fiyata kadar olan tavuğun kendisine gönderileceğini, geri kalan tavukların ise ihalede satılmaya devam edileceğini sanıyordu ancak işler pek de tahmin ettiği gibi gitmedi.

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Morrow, bir pazar sabahı saat 11'de açık artırmayı yapan kişi tarafından arandığında şoka uğradı. Tavukların ve açık artırmanın sahibi, Morrow'a 1000 adet tavuğun sahibi olduğunu, verdiği fiyatın 1000 tavuğun tamamını satın almaya yeterli olduğunu ve durumun aciliyetine binaen satın aldığı tavukları acilen nakletmesi gerektiğini söyledi. Steve Morrow, olayları şu şekilde aktardı:

"Açık artırma sona erdiğinde çok sevindim. Sonunda istediğim kadar tavuğa sahip olabilecektim. Fakat açık artırmayı gerçekleştiren kişiyle konuştuğumda bu satışın 1.000 tavuğun tamamı için olduğunu söyledi. Şoke oldum".

Steve Morrow, satıcı ile ilanın 'kafa karıştırıcı' olduğu yönünde polemik de yaşadıklarını, açık artırmanın sahibi Matthew Blomfield'in "İlanda en az 3 kez satışın 1.000 tavuğun tamamı için olduğunu belirttim. Bu ilanı yanlış anlamak gerçekten marifet ister" açıklamasını yaptı.

Morrow'un konuşu tamamen yanlış anladığını anlayan ihaleyi açan Blomfield ve tavukların yeni sahibi Morrow, 1.000 tavuk için birlikte yeni bir yer aramaya başladı. Steve Morrow, hayvan barınakları ile görüşerek 700 tavuğu barınağa göndermeyi başardı. 20 tavuğu kendi için saklayan Morrow, 280 tavuk için ise halen yuva aramaya devam ediyor.