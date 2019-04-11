Abigem Genel Kurulu Yapıldı

Trabzon Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Olağan Genel Kurulu yapıldı. ABİGEM'in son 3 yılda verdiği girişimcilik eğitimlerine katılan kişilerin toplam 13 milyon 325 bin lira yatırımla 119 işletme kurduğu ve 338 kişiye istihdam sağladığı açıklandı.

ABİGEM Olağan Genel Kurulu'na Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı ve ABİGEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Nasuhbeyoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

ABİGEM Direktörü Ali Rıza Kul, genel kurul üyelerine faaliyetlerle ilgili bir sunum yaptı. Trabzon, Artvin, Rize, Giresun, Ordu ve Gümüşhane bölgesinde firma ve kurumlara iş geliştirme hizmeti verdiklerini belirten Kul, her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de geniş bir uzman kadrosuyla verildiğini vurguladı.

"İşyeri kurma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde"

Trabzon ABİGEM'in son 3 yılda 61 Girişimcilik eğitimi verdiğini ve bu eğitimlere bin 668 kişinin katıldığını belirten Kul, "Girişimcilik eğitimlerimize katılanlardan 119'u toplam yatırım tutarı 13 milyon 325 bin lira olan işyeri kurdu. Bu işyerlerine KOSGEB'den alınan girişimcilik hibesinin tutarı yaklaşık 6 milyon liraya, girişimcilik kredilerinin tutarı da 1 milyon 658 bin liraya ulaştı. Söz konusu 119 işyerinde 338 kişinin istihdamı sağlandı. Türkiye'de girişimcilik eğitimlerine katılanların işyeri kurma oranı yüzde 4 seviyesinin altındayken, ABİGEM'in girişimcilik eğitimlerine katılanların yüzde 7'sinin işletme açması dikkat çekmektedir. Her türlü eğitimi bünyesinde verebilen ABİGEM'in son 3 yılda düzenlediği girişimcilik de dahil toplam 89 eğitim programına toplam 2 bin 414 kişi katılmıştır" dedi.

ABİGEM Direktörü Ali Rıza Kul, son 3 yılda 220 adet hibe projesi yazdıklarını ifade ederek "Bu projelerin 185'i onaylandı ve 177'si yatırıma dönüştü. Toplam yatırım tutarı 70 milyon 890 bin lira olarak gerçekleşirken, alınan hibe de 33 milyon 285 bin lira oldu. Hibe projelerimizde istihdam sayısı da 825 kişiye ulaştı" diye konuştu.

ABİGEM Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim kurulu da belirlendi. Yönetim Kurulunu Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Of Ticaret ve Sanayi Odası, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası oluştururken, Denetim Kurulu'nda ise Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası yer aldı. - TRABZON

Kaynak: İHA