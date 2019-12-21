: Abdurrahim Dursun'a Westerlo'dan resmi teklif

21.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:12

Westerlo Kulübü 21 yaşındaki defans oyuncusu için bordo mavili takıma resmi teklifini iletirken, Belçika ekibinin satın alma opsiyonlu kiralık ya da şartların oluşması durumunda direk bonservisiyle birlikte genç futbolcuyu transfer etmek istediği öğrenildi.

TRABZONSPOR İLE 6 MAÇA ÇIKTI

Özellikle Westerlo'nun başkan yardımcılığı görevini yürüten Hasan Çetinkaya'nın da bu transferi bitirmek için yoğun uğraş verdiği bildirildi.Türkiye Ümit Mili takım formasını da giyen başarılı sol bek Trabzonspor ile bu sezon 3 Avrupa, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Lig maçına çıktı.

Kaynak: DHA

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