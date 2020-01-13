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Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımı Açıklaması

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sıtma teşhisiyle tedavi gören yeni transferleri Henry Onyekuru'yu ziyaret etti.

13.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:50
Abdurrahim Albayrak'tan Onyekuru paylaşımı Açıklaması

Kulübü İkinci Başkanı , sıtma teşhisiyle tedavi gören yeni transferleri 'yu ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından Nijeryalı futbolcu ile fotoğrafını paylaşan Albayrak, "Her şey yolunda, çok iyi gördüm, umarım en kısa sürede iyileşecek." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Fransa temsilcisi Monaco'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Onyekuru, ülkesi Nijerya'da sıtma virüsüne maruz kalmıştı.

Kaynak: AA
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