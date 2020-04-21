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Abdurrahim Albayrak, Bahçelievler, Galatasaray, Spor

Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında dolandırıldığını söylemişti. Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı.

21.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:43
Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı

Koronavırüs testi pozitif çıkınca 3 haftalık bir tedavinin ardından iyileşen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak (65) dolandırıcıların kurbanı oldu.

Albayrak'ı geçtiğimiz hafta kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan bir kişi "Sen çok hayırlı bir adamsın. Cumhurbaşkanımızın çağrısına da cevap verdin. Burada yurtlarda kalan garibanlar var onlara erzak vereceğiz, paramız eksiz kaldı, şu kadar bir parada sana yazıyorum "demişti.

Arayan kişinin sesinin Bahadır'ınkine çok benzediğini belirten Albayrak CNN Türk canlı yayınında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Parayı gönderdikten sonra asistanım geldi. 'Fatura bilgilerini göndereceğim, telefonu kimse açmıyor' dedi. Aradım başkanı 'Parayı aldınız değil mi?' dedim, 'Yok' dedi, 'Ağabey ne diyorsun, dolandırıldık herhalde' dedim. Sonra İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü aradık. Dolandırılmışız. İnsanlarımız dikkat etsin."

140 BİN TL DOLANDIRILDI

Yapılan ilk incelemede 140 bin lira tutarındaki bir paranın Kocaeli Gebze Şubesi'nden çekildiğini ve arayan numaranın da bir ankesöre ait olduğu belirlendi. olayın organize olduğu belirlendi.

Albayrak, 2014'te de kendisini Rize Valisi olarak tanıtıp kanser hastası küçük bir kız çocuğu için istenen yardım için 10 bin lira yatırmıştı.

(Sabah)

Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı
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Haber Yorumları (2)
61: KARÇIRDIGINIZ VERGILERIN 1000 DE BIRI DEGIL CERAZ PARAN CİMRİ HER, F UTANMADAN BIRDE SOYLUYORRR
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
52: TAM Bİ ÇOMARSIN
1 Yayından Kaldır
500
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