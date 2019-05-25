Abdurrahim Albayrak, Arda Turan İddialarını Yalanladı!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"Ünal Aysal döneminde Galatasaray'da yeniden göreve başladım. Fatih Terim konusunda ısrar ettik. Ünal Başkan'ın kafasına başka isimler koymuşlar. Ancak baskımızla Terim'i getirttik. Hoca o dönem ayrılmasa Galatasaray şu an borçsuz, mülkü olan bir kulüp olurdu. Ancak başkanın aklını karıştırdılar. İki sene üst üste şampiyon olduk, kutlama yemeği bile yiyemeden seçime götürdüler başkanı. Düşmanlık ve kıskançlık bir dönem camianın çok büyük sorunu oldu. Sonra ben ayrıldım, hoca da ayrıldı. Ünal Aysal'ın aklına girdiler, fikrini değiştirdiler. Fatih Terim'i göndermek için yollar arıyorlardı ve sonunda bunu yaptılar

"FATİH HOCA NEDEN BAŞKAN OLMASIN"

Fatih Hoca neden Galatasaray'a başkan olmasın? Hocamız çok büyük bir Galatasaraylı. O Adana Demirspor'da oynarken ben Adana'da askerlik yaptım. Bir aile olduk. Bizim aramızda asla kıskançlık olmaz. Biliyorsunuz, bizi ibra etmediler. Tabii ki bunda bizim de suçumuz vardır. Fakat biz, şampiyonluk kutlamasına herkesi davet ettik. Herkes gelsin, beyaz bir sayfa açalım.

"MALİ DURUMU EN İYİ KULÜP BİZİZ"

Mustafa Cengiz'le göreve geldiğimizde durum çok kötüydü. Eski futbolcular temlik koydurmuştu. Gözümüzü kırpmadan bu yükün altından kalktık. Geldiğimizde beri personel maaşlarını bir gün bile aksatmadık. Ben çalışan kişinin maaşını ödemeden 'Kızım bana çay getir' diyemem. Ben o karakterde bir insan değilim. Mali anlamda şu an en iyi durumda olan kulüp Galatasaray. Galatasaray kâr ediyor. UEFA'nın bütün kriterlerini Galatasaray karşıladı. Yazılı olarak da tescil edildi. Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Mali sıkıntımız bitti. Teşekkürlerin en büyüğü tabii ki taraftarlara. Her zaman maddi ve manevi bizlere destek oldular.

"OĞLUMU RİZE'DE DARP ETTİLER"

Biz bu sene neler yaşadık? Nagatomo'nun ciğeri patladı, Emre'nin başına gelenleri zaten biliyorsunuz. Emre'yi sahadan çıkarırken bile ben ceza aldım. Ben onu sahadan almasam oyuncu bana bir daha nasıl güvensin? Onlar, bana baba gözüyle bakarlar. Bu sene sabahlara kadar ağladığım çok gece oldu. İnanılmaz bir maddi sıkıntıyla boğuştuk. Yüce Allah hepsinin kolaylığını verdi. Şükürler olsun. Oğlum Yasin'in Rize'de darp edilmesini gördüm. Sanırım bu olayı mezarımda bile unutmayacağım. O gün benim kollarımı kilitleyip oğlumu kurtarmama izin vermeyen o arkadaşa da selam olsun.

"ARDA HABERLERİNİ BASINDAN GÖRÜYORUM"

Ben Hakan'ı transfer etmek istiyorsam kulübüyle oturduğumda 'Bana Mehmet'i ver.' derim. Kulüp vermezse 'O zaman Ahmet'i ver.' derim. Onu da vermezse 'Ya bari Hakan'ı verin.' derim. Yani ilk alacağım oyuncuyu en son söylerim ki fiyatı artmasın. Arda Turan transferi konusunda ise benim bildiğim bir şey yok. Hocamızla da bu konuyla ilgili tek bir kelime konuşmadık. Ben de basından görüyorum. Şu an Başakşehir'in ve Barcelona'nın futbolcusu. Bizim genç, istekli, çimleri parçalayacak oyunculara ihtiyacımız var. Altyapımızda çok iyi oyuncularımız var. Altyapıya para yatırarak Ozan Kabak gibi Yunus Akgün gibi oyuncular yetiştireceğiz."