Abdurrahim Albayrak, Arda Turan için harekete geçti!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzların eridiği herkesçe bilinirken, Abdurrahim Albayrak'ın Ahmet Bulut ile kritik bir görüşme yapacağı iddia edildi.

Galatasaray altyapısında yetişen Arda, Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

KRİTİK GÖRÜŞME

Takvim'in haberine göre her fırsatta Galatasaray'a dönmek istediğini belirten Arda Turan, yuvasına dönebilir. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, önümüzdeki günlerde Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut ile bir araya gelecek.