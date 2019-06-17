Abdullah Avcı, Mahmut Tekdemir'in transfer edilmesini istiyor!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'den eski öğrencisi Mahmut Tekdemir'in transfer edilmesini istedi.
Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. A Spor'un haberine göre Abdullah Avcı, Beşiktaş yönetiminden Medipol Başakşehir ve Milli Takım'ın orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir'in transfer edilmesini istedi.
34 MAÇTA OYNADI, 1 ASİST YAPTI
31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir formasıyla 34 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
YORUMLAR
Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın
Son Dakika Haberleri