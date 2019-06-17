Abdullah Avcı, Mahmut Tekdemir'in transfer edilmesini istiyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'den eski öğrencisi Mahmut Tekdemir'in transfer edilmesini istedi.

Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. A Spor'un haberine göre Abdullah Avcı, Beşiktaş yönetiminden Medipol Başakşehir ve Milli Takım'ın orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir'in transfer edilmesini istedi.

34 MAÇTA OYNADI, 1 ASİST YAPTI

31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir formasıyla 34 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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