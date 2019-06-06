Abdullah Avcı, Leicester City'den Fousseni Diabate'yi istiyor

Yeni sezon öncesi Beşiktaş'taki en büyük eksiklik kanatlarda yaşanıyor. Lens'i gönderecek Siyah-Beyazlılar'da, Quaresma'nın durumu netleşmiş değil. Dolayısıyla teknik direktör Abdullah Avcı, her iki kenara birden oyuncu istiyor. Zaman zaman Güven'i sol tarafta kullanmayı düşünse de, Avcı iki kanat oyuncusunun şart olduğunu yönetime iletti, bir de isim verdi: Fousseni Diabate.

LEİCESTER KAMP KADROSUNA ALACAK

Sezonun ikinci yarısında Sivasspor'a kiralık olarak gelen ve sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Diabate, kulübü Leicester City'ye geri döndü. İngiliz ekibinde Diabate'nin yeni sezon kamp kadrosuna alınacağı belirtilirken, oyuncunun geleceğiyle ilgili karar burada verilecek.

OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Ancak Beşiktaş şimdiden hem Diabate hem de kulübüyle temasa geçti. Şartları araştıran Siyah-Beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle 23 yaşındaki Malili futbolcuyu renklerine bağlamayı hedefliyor. Diabate'nin Leicester ile 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.

(Fanatik)