Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!
Şenol Güneş'in ardından yeni teknik direktör konusunda çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta yönetim, Abdullah Avcı isminde fikir birliğine varıp tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı. Avcı, 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Abdullah Avcı konusunda fikir birliğine vardı. Tecrübeli teknik adamla anlaşmaya da varan siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapacak.
LUCESCU VE TAYFUN KORKUT İSİMLERİ DE GEÇMİŞTİ
Bugüne kadar Okan Buruk, Tayfun Korkut, Lucescu ve Abdullah Avcı isimleri gündeme gelen Beşiktaş'ta son karar olarak Abdullah Avcı isminde karar kılındı. Avcı'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, transfer politikasını da imzaların atılmasının ardından belirleyecek.
OKAN BURUK BAŞAKŞEHİR'E
Bugün Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran Okan Buruk'un da, Abdullah Avcı'nın yerine Başakşehir'le anlaştığı iddia ediliyor.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (15)
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Avci büyük takımları yönetemez küçük oyuncuların hocasıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Abdullah AVCI''nın Beşiktaş''ın teknik direktörü olmasına bir Beşiktaşlı olarak çok sevindim !Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ne olursa olsun ama bizden olsunCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Sergen avci Abdullah av olur yakindaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Abdullah Avcı Beşiktaşı Uçurur:) bir yere not edin.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır